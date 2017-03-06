Первый день в Гааге: Украина обосновала в суде ООН необходимость введения превентивных мер против России

Запрос рассматривается в рамках дела "Украина против России" как неотложный вопрос, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Во время слушаний позицию Украины огласила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая призвала суд "в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинцы, принять решение о временных мерах".

В суде также был зачитан список временных мер, которые требует Украины. Все они касаются действий России и направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшую террористическую активность против украинских граждан на востоке Украины и дальнейшую расовую дискриминацию в оккупированном Крыму.

Также от украинской стороны выступили представители, которые подробно обосновали справедливость и необходимость таких мер.

Во вторник свои аргументы представит Россия, после чего сторонам дается еще два дня, чтобы объяснить свои позиции. Результатом этих слушаний должно быть решение Суда - удовлетворить или нет запрос Украины на введение временных мер. Решение будет окончательным и обязательным для выполнения всеми сторонами.