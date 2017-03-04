Насирова на носилках занесли в здание суда в Киеве (видео)

Об этом в трансляции Радио Свобода и программы «Схемы» сообщил журналист Михаил Ткач.

По его словам, Насиров в это время не подавал признаков жизни. Перед тем адвокаты председателя ДФС заявляли, что верхняя граница артериального давления у чиновника достигала показателя 180. Этому предшествовал вызов для Насирова новой бригады скорой помощи, врачей вызвала жена 38-летнего налоговика.

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Свыше два часа машина, которая привезла Насирова из Института кардиологии имени академика Стражеско, стояла на территории Шевченковского районного суда.

Заседание задержалось через анонимный звонок о заминировании суда, сообщение оказалось ложным.

Как сообщал УНИАН, Насирова сегодня вывезли из медучреждения на носилках, погрузили в автомобиль «скорой» медицинской помощи и повезли на заседание Соломенского райсуда, который должен был начаться в 19.00, по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

Ранее сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеска. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защитники заявляли, что Насирова прооперировали. Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что предпримут все законные меры для проведения в субботу или воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насирову.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.