Медик: Той же болезнью, что и Насиров, страдают около 12 миллионов украинцев - она не критическая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Соколов заявил на заседании Соломенского районного суда Киева, давая объяснения в качестве свидетеля стороны обвинения относительно состояния здоровья Насирова.

“Гипертонической болезнью в нашей стране страдают около 12 миллионов человек. Часть из этих людей ходят на работу, выполняют какие-то функции. На мой взгляд, это не является каким-то особым ограничением”, - сказал Соколов.

Он также отметил, что во время осмотра Насирова угрожающих данных относительно состояния его здоровья и жизни не было зафиксировано. При этом медик отметил, что с выявленной у Насирова болезнью ему, как и другим лицам, врачи «рекомендуют держать горизонтальное положение».

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В свою очередь, сторона защиты Насирова в комментарии журналистам после объявленного судом перерыва, который председательствующий в судебном процессе судья Александр Бобровник был вынужден сделать из-за споров, возникших в зале заседания, отметила, что этот свидетель такими показаниями “совершил преступление, которое надо расследовать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Соломенском районном суде Киева рассматривается ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Насирову меры пресечения.

В частности, сегодня суд отказал защите в проведении судмедэкспертизы для установления, может ли Насиров присутствовать в суде по состоянию здоровья.

Срок задержания чиновника истек после 23.00 5 марта.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконные указания принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но, по данным СМИ, по результатам обследования в Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско диагноз врачей «Феофании» не подтвердился.