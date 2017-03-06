Граждане продолжают пикетировать Соломенский райсуд

Как передает корреспондент УНИАН, количество пикетчиков несколько уменьшилось. Сейчас у входа в суд находятся около сотни активистов. Как и ранее, автомобили автомайдана блокируют выезд из здания суда. Они привезли генератор, от которого включили музыку и поставили столик с чаем.

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Также несколько десятков людей продолжают находятся вокруг здания суда, они охраняют все выезды и выходы из здания суда.

Как только что сообщил журналистам народный депутат Егор Соболев, нужно не дать возможности вывезти Насирова за пределы помещения суда, чтобы не дать ему возможность скрыться до судебного заседания, запланированного на сегодняшнее утро.

Он также считает, что идея провести заседание в Апелляционном суде Киева на самом деле обусловлена не заботой о журналистах - в суде ранее объяснили, что там есть большой зал, в котором могут разместиться все желающие - а соображениями насчет побега Насирова. "Когда я слышу, что начинают беспокоиться о журналистах, я понимаю, что что-то здесь не так", - отметил Соболев.

Напомним, сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи оставили здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.