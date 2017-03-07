Как ночью судили Насирова (фоторепортаж)

В конце концов, около 3:00 7 марта суд все-таки определился относительно меры пресечения для чиновника и арестовал Насирова на 60 дней с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривень.

После этого спецназ Национального антикоррупционного бюро сопроводил Насирова из зала заседаний Соломенского райсуда.

Читайте также"Рома не встал": активисты продолжают блокировать суд, в котором находится Насиров

Между тем во время заседания суда активисты под зданием суда продолжали свою акцию, чтобы не допустить бегства Насирова.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 марта 2017 года прокуроры НАБУ и САП вручили председателю Фискальной службы Роману Насирову подозрении в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. Сам Насиров на этот момент находился в ведомственной больнице "Феофания", как тогда сказали, с инфарктом.

Читайте такжеАдвокаты не удовлетворены решением суда по Насирову и будут подавать апелляцию

В субботу вечером, 4 марта, суд все же взялся за рассмотрение дела относительно избрания меры пресечения председателю ГФС, однако решение принять не успел. Насиров при этом все время находился в лежачем положении в помещении суда.

Вечером 5 марта, когда истекало время задержания чиновника для избрания меры пресечения, под зданием Соломенского суда Киева, где рассматривалось дело, собрались общественные активисты и неравнодушные граждане, чтобы помешать Насирову сбежать из суда.

Утром 6 марта заседание суда по делу Насирова продолжилось.