Как ночью судили Насирова (фоторепортаж)
В ночь с 6 на 7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева продолжал избирать меру пресечения отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову.
В конце концов, около 3:00 7 марта суд все-таки определился относительно меры пресечения для чиновника и арестовал Насирова на 60 дней с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривень.
После этого спецназ Национального антикоррупционного бюро сопроводил Насирова из зала заседаний Соломенского райсуда.
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Между тем во время заседания суда активисты под зданием суда продолжали свою акцию, чтобы не допустить бегства Насирова.
Как сообщал УНИАН, вечером 2 марта 2017 года прокуроры НАБУ и САП вручили председателю Фискальной службы Роману Насирову подозрении в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. Сам Насиров на этот момент находился в ведомственной больнице "Феофания", как тогда сказали, с инфарктом.
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В субботу вечером, 4 марта, суд все же взялся за рассмотрение дела относительно избрания меры пресечения председателю ГФС, однако решение принять не успел. Насиров при этом все время находился в лежачем положении в помещении суда.
Вечером 5 марта, когда истекало время задержания чиновника для избрания меры пресечения, под зданием Соломенского суда Киева, где рассматривалось дело, собрались общественные активисты и неравнодушные граждане, чтобы помешать Насирову сбежать из суда.
Утром 6 марта заседание суда по делу Насирова продолжилось.