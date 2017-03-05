"Рома, вставай!": активисты под судом в Киеве требуют избрать Насирову меру пресечения (фоторепортаж, видео)

Участники блокирования заявляют, что цель этого протеста - не дать возможности вывезти Насирова из здания суда. Также участники акции требуют назначения дежурного судьи, который сможет рассмотреть ходатайство защиты Насирова об отводе Бобровника и назначить другого судью, чтобы тот избрал меру пресечения.

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Как сообщал УНИАН, активисты из "Национального корпуса" приехали домой к председателю Соломенского суда Людмиле Шереметьевой и призвали ее прибыть на рабочее место для разблокировки судебного заседания в отношении главы ГФС Романа Насирова.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования.

По данным защитников Насирова, в больнице «Феофания» его прооперировали в связи с инфарктом, но по данным СМИ, по результатам обследования в Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско диагноз врачей «Феофании» не подтвердился.