Рассмотрение дела Насирова приостановлено очередным сообщением о минировании суда
Помещение суда, где сегодня проходит заседание по избранию меры пресечения отстраненному председателю ГФСУ Роману Насирову, снова "заминировали".
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после объявления технического перерыва следственным судьей Александром Бобровником, когда в зале судебного следствия произошел спор между адвокатами подсудимого и другими участниками процесса,
Сейчас всех присутствующих работники полиции просят выйти за пределы здания суда.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Читайте такжеПеред вручением подозрения Насиров был очень оживленным - прокурор
Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».
В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.
3 марта Кабинет министров Насиров отстранил от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.