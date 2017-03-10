Дело о финансировании терроризма Россией будет очень непростым для суда - Зеркаль

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила представитель Украины в суде, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает ТСН.

"Надо понимать, что для суда это тоже определенный вызов. Это первое дело, которое является в суде в отношении страны к стране по финансированию терроризма, и оно является очень непростым для рассмотрения", - сказала она.

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По словам Зеркаль, второе дело против России, которое касается расовой дискриминации, является более легким для суда, потому что он уже рассматривал подобное дело по отношению России и Грузии.

"Здесь позиция Москвы была наименее юридически взвешенной, поскольку они ссылались только на татар, живущих в Крыму, и рассказывали, что они довольны своей жизнью. Не ссылаясь не на один международный документ и не на одну позицию международной организации", - сказала заместитель министра.

Елена Зеркаль отметила, что главное, что удалось сделать Украине судом против России – это доказать свою правую позицию до мирового сообщества и на весь мир представить правовые аргументы этого дела. Украина в Гааге требует возвращения России в правовое поле и чтобы Россия прекратила поставлять оружие и военных на территорию Украины.

"Мы надеемся, что до конца апреля суд примет решение о применении временных мер", - сказала Елена Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Украина требует от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.