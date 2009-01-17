Газпром не хочет продавать газ Европе на украинско-российской границе

В ОАО «Газпром» не рассматривают вопрос о возможности продажи газа для Европы на украинско-российской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам в Москве сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПИРИЯНОВ.

«Мы не рассматриваем такой вариант», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в эксклюзивном интервью проекта “УНИАН – Новости ЕС” сообщил посол Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ сказал, что Украина предложила Европе рассмотреть возможность перейти на покупку газа на российско-украинской границе.

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР в интервью «Зеркалу недели» (17-23 января) выразил мнение, что изменение процедуры прокачки российского газа через Украину могло бы укрепить энергетическую безопасность Европы.