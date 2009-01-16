Путин призвал ЕС "не ставить Россию и Украину на одну доску"

Премьер-министр РФ Владимир Путин называет недопустимым положение, при котором ЕС считает виновными в проблеме газового транзита в Европу и Украину, и Россию. Об этом премьер заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Конечно, редко бывает так, чтобы одна сторона была виновата. Но если говорить об ответственности, то не две точно. Мне кажется, что позиция ЕС, которая ставит на одну доску и Россию, и Украину, фактически является поддержкой Украины, которая нарушает свои транзитные обязательства, в том числе и взятые в рамках Энергетической хартии", - сказал Путин.

"Такое положение как сейчас - либо отдайте все задаром, либо в три раза дешевле, либо мы перекроем транзит газа в Европу, а Европа вас еще и давить будет, требовать восстановление транзита, такое положение терпимо больше быть не может", - цитирует РИА «Новости».