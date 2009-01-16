Путин договорился с газовыми компаниями Европы о консорциуме
17:44, 16 января 2009Политика
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Данные источника в делегации
Параметры создания газового консорциума согласованы на встрече премьера РФ Владимира Путина с главами газовых компаний Европы, сообщил журналистам источник в российской делегации.
«По итогам встречи премьер-министра Владимира Путина с компаниями Eni, Gaz de France, Ruhrgas, инициатива российской стороны получила поддержку», - сказал собеседник агентства. На встрече были согласованы параметры создания будущего консорциума, сообщает РИА Новости.
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