Клюев предлагает в отношениях с Россией переходить на рубли и гривни

Экс-вице-премьер, народный депутат, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ предлагает в торговых отношениях с Россией переходить на рубли и гривни. Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

«В рамках развития украино-российского двустороннего торгового сотрудничества, уже сегодня целесообразно уходить от других валют и переходить к расчетам в рублях и гривнях по всем видам товарных групп», - считает А.КЛЮЕВ.

По его мнению, «взаимовыгодное сотрудничество» - ключевой тезис, который должен быть положен в основу всех внешнеэкономических действий власти, в том числе и в рамках решения газового спора».

«Древняя восточная мудрость гласит, что победить можно, лишь избежав конфликта. Успех Украины – только в сотрудничестве. Со всеми, особенно - с Россией», - считает Андрей Клюев.

В частности, А.КЛЮЕВ предлагает вернуться к идее создания газотранспортного консорциума. Он уверен, что в этом процессе должны участвовать как поставщик, транзитер, так и покупатели топлива - Украина, Россия и ЕС.

При этом, экс-вице-премьер обращает внимание на необходимость соблюдения баланса национальных интересов, учета и выполнения взаимных обязательств по поставкам газа в Евросоюз и Украину, осуществление взаимного контроля и взаимопомощи в вопросах модернизации надежности украинской газотранспортной системы.

«Важно принимать согласованные меры по обеспечению условий энергетической безопасности Европы», - подчеркнул депутат.