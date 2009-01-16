Черновецкий подарит сыну футбольный клуб за одну гривню

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ведет переговоры о покупке ста процентов акций ФК «Арсенал» для себя. Причем речь идет о покупке клуба за одну гривну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил лично мэр Киева.

Отвечая на вопрос, для чего два года назад клуб был продан и почему сейчас он приобретается мэром, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что тогда город вынужден был продать «Арсенал», потому что «там отмывались грязные деньги».

По словам мэра, клубом покупались дорогостоящие игроки, которые получали на самом деле гроши, а все бюджетные деньги оставались в карманах тех, «кто отпускал бюджетные деньги».

«Теперь я хочу купить его за одну гривну, но не на бюджет», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Скорее всего, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, возглавит ФК «Арсенал» его сын. «Заодно я предложу: мы соберем пацанов с улицы, и они бесплатно станут новыми Пеле и будут создавать новый имидж Украины», - поделился планами Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время, он допускает, что в клубе будут тренироваться и дети богатых людей, но они будут платить за это.

На вопрос журналистов, согласен ли президент ФК “Арсенал” Вадим РАБИНОВИЧ продать клуб за одну гривну, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Он очень порядочный еврей».

Мэр столицы также рассказал, что сейчас в переговорах участвует еще один инвестор, который претендует на 50% акций клуба. Называть фамилию этого инвестора мэр не захотел, но сказал, что это известный, богатый человек. Вместе с этим Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что хочет купить все 100% акций клуба сам.

В отношении того, будет ли наконец-то у клуба свой стадион, городской председатель сказал, что в Киеве много земли, и найдется участок под стадион для «Арсенала». Земля, по его словам, будет приобретаться Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ на общих основаниях, то есть на аукционе.

«Стадион мы купим на общих правах. Ирэна Реанольдовна (КИЛЬЧИЦКАЯ – УНИАН), которая занимается аукционами, не позволит мне купить эту землю дешевле, чем она на рынке», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.