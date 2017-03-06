Суд отказал стороне защиты Насирова в отводе судьи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес сегодня.

“Суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления адвокатов Насирова... Суд определяет в удовлетворении заявления отказать”, - говорится в судебном решении.

При этом в документе отмечается, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Таким образом, следует ожидать, что сегодня суд начнет рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании Насирову меры пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта в заседании Соломенского райсуда Киева, который должен избрать меру пресечения Насирову, был объявлен перерыв, поскольку адвокаты подозреваемого заявили отвод судье Бобровнику.

Срок содержания под стражей Насирова истек после 23.00 5 марта. Насиров провел ночь с 5 на 6 марта в здании Соломенского райсуда, где находится и сейчас.

Здание суда, чтобы не допустить бегства Насирова, вечером 5 марта заблокировали активисты. Утром там находилось около 100 человек.

Справка УНИАН. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время проведения расследования.