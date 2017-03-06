Прокремлевский лидер боснийских сербов назвал вопрос Крыма "решенным"

Говоря о результатах так называемого референдума в Крыму, он заявил, что "волю народа необходимо уважать", передает российская газета "Известия".

"Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен", - уверен Додик.

Он также заявил, что Запад не признает волю народа в оккупированном Крыму, но при этом признает волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился.

Читайте такжеГлавы МИД Украины, Великобритании и Польши обсудили другой формат давления на Россию – "Будапештский"

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.