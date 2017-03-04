В России хотят запретить обозначать в рекламе аннексированный Крым как часть Украины

В Совете Федерации предложили запретить показывать в рекламе карту России без обозначения на ней оккупированные Крыма и Севастополя, сообщает РБК.

"Сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект, который запрещает использовать в рекламе и печатных материалах искаженные карты России. Речь идет, прежде всего, об отсутствии на картах Крыма и Севастополя. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента", - говорится в сообщении.

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Как указано в пояснительной записке к законопроекту, поправки планируют внести в закон "О рекламе". Авторы считают, что изменения необходимы, чтобы была возможность регулировать производство и реализацию печатной продукции, учебной литературы и карт.

В качестве примеров сенаторы привели рекламу пива "Сибирская Корона", где, как они утверждают, "в качестве торговой марки используется географическая карта России без аннексированных Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Аналогичный пример был и в рекламе компаний Coca-Cola и PepsiCo.

По мнению сенаторов, поправки позволят обеспечить соблюдение "правовых и этических норм" в рекламе в торговле, туризме и в производстве печатной продукции.