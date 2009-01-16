Коммунисты и регионалы подозревают, что Вакарчук злоупотребляет

8 народных депутатов Украины, среди которых «регионалы” Николай КОМАР и Эдуард ПАВЛЕНКО, обратились с запросами к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО по поводу игнорирования требований Закона Украины «О высшем образовании» и «злоупотреблении властными полномочиями» министром образования и науки Украины Иваном ВАКАРЧУКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, этот депутатский запрос на заседании парламента зачитал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

С аналогичным запросом группа народных депутатов, среди которых Дмитрий ТАБАЧНИК (фракция Партии регионов), Александр ГОЛУБ (фракция КПУ), обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.