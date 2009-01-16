Литвин и Черномырдин решили, что дружить нужно больше

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН выступают за активизацию парламентской составляющей украинско-российских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом шла речь вчера во время их встречи в Киеве.

В.ЛИТВИН и В.ЧЕРНОМЫРДИН считают необходимым как можно скорее возобновить работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации, определив пакет первоочередных для ее рассмотрения вопросов.

«Когда есть возможность встретиться и высказать свою позицию, это всегда дает положительные результаты», - сказал посол.

По просьбе В.ЧЕРНОМЫРДИНА председатель Верховной Рады Украины оценил итоги рабочего визита украинской парламентской делегации в Российскую Федерацию, который состоялся 28-29 декабря прошлого года, назвав их «очень позитивными».

По словам В.ЛИТВИНА, уровень встреч, которые состоялись во время визита, «свидетельствует о стремлении обеспечить новое качество двусторонних отношений и наполнить их практическим содержанием, активизировать межпарламентскую составляющую».