Адвокат Насирова сообщил, что утром врачи решат отпускать его в суд, или нет

Об этом сообщил один из адвокатов Насирова Александр Лысак в комментарии журналистам после заседания, как сообщает "Украинская правда".

"Независимые врачи рекомендовали госпитализацию. Направили к той организации, откуда его и забрали сегодня", - сказал адвокат, уточнив, что речь идет о "Феофанию".

"Завтра врачи будут его или отдавать, или не отдавать в суд", - отметил Лысак.

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Он отказался разглашать подробности состояния здоровья подзащитного, а также то, был ли у него инфаркт.

Вместе с тем, представитель стороны обвинения в комментарии журналистам сообщил, что 72 часа с момента вручения подозрения Насирову, в течение которых должна быть избрана мера пресечения, заканчиваются в 23:00 воскресенья.

Если к тому времени не будет вынесено решение об избрании меры пресечения, Насирова будет отпущен. Однако суд может избрать меру пресечения и позже.

Как сообщал УНИАН, судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову перенесли на 10:00 5 марта.