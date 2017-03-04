Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову перенесли на 10:00 5 марта

Как сообщает корреспондент УНИАН, Соломенский суд города Киева, заседание которого происходило в помещении Шевченковского суда перенес на завтра на 10:00 рассмотрение ходатайства Специальной Антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения в виде ареста отстраненному от исполнения обязанностей главе ГФС Роману Насирову, который подозревается в хищении 2 млрд грн. Соответствующее постановление сегодня объявил судья Соломенского суда столицы Александр Боровник после перерыва, во время которого Насирову сотрудники скорой оказывали помощь и обследовали его.

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"Суд на месте постановил объявить перерыв в судебном заседании до 10 часов 5 марта", - отмечается в постановлении суда.

Одновременно это решение основывается на том, что сторона защиты подозреваемого попросила предоставить ей время для ознакомления с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, Насирова доставили в зал суда на носилках. Он находился в металлической клетке, возле него дежурили врачи «скорой» помощи. Много людей, включая журналистов, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия мест. Возле здания суда дежурят правоохранители.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ДФС на время проведения расследования. 3 марта защитники заявляли, что Насирова в больнице «Феофания» прооперировали. Сегодня его из "Феофании" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеска.

Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. Вечером Насирова вывезли из Института кардиологии. Заседание суда по избранию Насирову меры пресечения должно было начаться в 19.00 в помещении Шевченковского райсуда Киева, однако оно началось позже из-за сообщения о заминировании, которое так и не подтвердилось.

Началось оно около 21:10.