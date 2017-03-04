Климкин поблагодарил Португалию за признание Голодомора 1930-х годов в Украине геноцидом
18:01, 04 марта 2017Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил парламент Португалии за признание Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
Климкин поблагодарил парламент Португалии за признание Голодомора геноцидом / фото УНИАН
«Благодарны Ассамблеи Республики Португалия за признание геноцидом в Украине событий 1932-1933 годов и за память жертв Голодомора», - написал министр в Twitter.
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Как сообщал УНИАН, 3 марта португальский парламент принял решение о признании Голодомора в Украине геноцидом.
Принятый документ осуждает Голодомор в Украине в 1932-1933 годах и признает его геноцидом со стороны «тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан».
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