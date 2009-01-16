Ющенко увидел «реанимацию мертвых газотранспортных проектов»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует максимально широкое участие европейского сообщества в решении газового кризиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал вчера в Лондоне после встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ.

«Мы приветствуем всеобщее участие в переговорах по урегулированию газового кризиса - в том числе и саммит глав государств и правительств в формате Украина – Россия - страны ЕС», - сказал В.ЮЩЕНКО. В то же время, по его словам, сегодня ключевым вопросом является не «организация саммита, а организация поставок российского газа в Европу».

Отвечая на вопрос журналистов, Президент отметил: «Очевидно, Еврокомиссии, ЕС, у которых нет в целом единой целостной газовой политики, трудно выступать модератором в такого рода конфликтах», как нынешний, который является не сугубо экономическим. Речь идет, в первую очередь, о вопросе изменения статуса украинской ГТС, отметил В.ЮЩЕНКО. «Речь идет о взглядах на изменение статуса украинской газотранспортной системы, о реанимации мертвых политических газотранспортных проектов. Речь идет о распределении больших интересов, где Украина может, конечно, играть определенную роль, но это роль, которая является далеко не ключевой», - сказал Президент.

Он выразил надежду, что с каждым днем диалога с руководителями глав государств и правительств европейских стран Украина доносит правдивую информацию о ситуации с газовым кризисом.