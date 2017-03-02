Директор шахты "Степная" на Львовщине: взрыв произошел из-за возгорания воздушно-метановой смеси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания комиссии с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

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В свою очередь, председатель регионального объединения независимых профсоюзов Виталий Онижук в комментарии журналистам отметил, что на шахте «произошел взрыв газа метана, и это вызвало ненадлежащее оборудование шахты».

Как сообщал УНИАН, на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь" сегодня произошел взрыв и обвал горной породы. В ГСЧС сообщили, что всех горняков из шахты подняты на поверхность. Пока известно о гибели 8 человек; 14 пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии.

Напомним, по словам председателя Львовской областной государственной администрации Олега Синютка, самому младшему из погибших шахтеров было 19 лет, а самому старшему - 42. Среди них - начальник участка, горный мастер и 6 шахтеров.