Адвокат семей Небесной сотни рассказал, почему "беркутовцу" Садовнику позволили сбежать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Титыч.

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"Три года назад один обмен уже состоялся. Был обменян ключевой обвиняемый по расстрелах 20 февраля - это командир роты Садовник. Он был обменян, он никуда не сбегал, организовали отмену ему меры пресечения с грубым нарушением процессуального закона, и в дальнейшем под сопровождением своих коллег - действующих сотрудников «Беркута» - он покинул территорию Украины", - отметил Титыч.

Вместе с тем он не исключил, что Садовника обменяли на какого-то человека.

"Один из прокуроров, который пытался не допустить этого, выдвинул свою версию, на кого его обменяли. Я фамилию не буду говорить, но есть и такая версия, что его непосредственно обменяли", - сказал адвокат

Титыч подчеркнул, что Садовник является важным фигурантом в уголовном производстве по расстрелу активистов Майдана, поскольку его идентифицировали как человека, который убивал, а также идентифицировали его оружие. Также именно Садовник получал приказы от высшего руководства.

"Он установлен точно по признакам - есть его оружие, его пули, есть убитые... И самое главное - он во время совершения этого тяжкого преступления - террористического акта - связывался с помощью своего телефона с высшим руководством государства, в частности Шуляком (бывшим командующим внутренними войсками МВД Украины Станиславом Шуляком – УНИАН)", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, бывший командир роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве Садовник обвиняется в расстреле 39 активистов Евромайдана на ул. Институтской в центре Киева в феврале 2014 года.

Печерский райсуд Киева осенью 2014 года изменил Садовнику меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, и экс-«беркутовец» убежал в Россию.

Недавно начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Садовник получил гражданство России через полтора месяца после побега.