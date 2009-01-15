В швейцарских Альпах произошло покушение на жизнь Балоги?

Пожар испортил новогодний отдых семье председателя Секретариата Президента Виктора Балоги. Об этой истории в швейцарских горах со ссылкой на анонимного свидетеля рассказывает " Украинская правда ". По словам собеседника издания, Виктор Балога вместе с женой Оксаной и двумя сыновьями отдыхал на зимнем курорте Гштаад (кантон Берн).

Посещение Гштаада было уже второй поездкой Балоги на лыжи на протяжении этой зимы. В начале декабря глава секретариата неделю катался в Сент-Моритце.

Однако праздновать Новый год Балога решил в другом месте, поскольку на праздник в Сент-Моритцу съезжается большое количество украинских политиков (в этот раз там были, например, Борис Колесников, Николай Мартыненко, Дмитрий Фирташ и другие).

Поэтому семья Балоги направилась на не раскрученный в Украине курорт.

По словам собеседника "Украинской правды", они арендовали частное шале в Кабельхене – одном из поселков близ горных склонов Гштаад.

Семья Балоги прилетела чартером 27 декабря в один из периферийных аэропортов Швейцарии. Группа насчитывала восемь человек – Балога, жена, двое их сыновей, а также еще четверо лиц.

Пожар произошел следующей ночью, когда гости шале легли спать. Избежать трагедии удалось благодаря тому, что жена Балоги Оксана услышала хлопок, после чего огонь мгновенно распространился по деревянному дому.

Постояльцам пришлось быстро оставить шале. Дети спали в отдельных комнатах, и чтобы достать их оттуда, двери пришлось выламывать.

Семья Балоги и их друзья выбежали на улицу в чем успели – и еще полчаса стояли почти голые на 15-градусном морозе. До утра гости из Украины переждали в доме других швейцарцев, где смогли принять душ, чтобы вымыться от сажи, а затем самолетом вернулись домой.

По данным швейцарской прессы, украинцы уехали с места происшествия на автомобиле с дипномерами. Как известно, нынешний посол Украины в Швейцарии Игорь Дир – бывший подчиненный Виктора Балоги в секретариате президента. Дир возглавлял на Банковой главное управление внешней политики. Поэтому не удивительно, что он мог обеспечить ему условия инкогнито после пожара.

Гости из Украины настояли на том, чтобы состоялось официальное расследование этого инцидента. Сам Балога убежден, что история в шале – это покушение на его жизнь.

Когда на место инцидента прибыли пожарники, они спросили – откуда этот запах газа, если дом им не отапливается? В то же время в полицейском заключении сказано: пожар произошел из-за загорания одной из ламп освещения в потолке.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к самому Виктору Балоге, однако получила отказ.