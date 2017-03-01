В ГПУ рассказали, зачем пришли с обысками на "вертолетную площадку Януковича"

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве напомнили, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного строительства вертолетной площадки и других объектов путем подписания постановления Кабинета министров Украины от 16 мая 2011 года №530 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Государственной целевой программе подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Читайте такжеГлава финкомитета Рады Рыбалка заявил о давлении на него со стороны ГПУ и СБУ

Сегодня, говорится в сообщении, в рамках производства проведены обыски нежилых помещений, которые на правах собственности принадлежат одному из ООО, в том числе вертолетной площадки на Парковой дороге. Также проведены обыски по месту жительства руководителей предприятий, причастных к строительству и деятельности указанного объекта.

«Во время обысков обнаружено и изъято финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, которая имеет доказательственное значение в уголовном производстве», - отметили в ГПУ.

Отмечается, что обыск проводился следователями управления с участием сотрудников Службы безопасности Украины и киберполиции Национальной полиции Украины.