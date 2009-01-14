Ющенко советует России обращаться в суд

Украина не принимает никаких претензий по поводу задолженности за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ в польском городе Висла.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина полностью рассчиталась за потребленный газ, а также газ, закачанный в подземные хранилища.

Президент также заявил, что Украина не принимает никаких обвинений в незаконном отборе газа, который проходил транзитом в Европу.

В.ЮЩЕНКО посоветовал тем, кто выдвигает подобные обвинения, обратиться в суд, если у них есть доказательства подобных фактов.