Ющенко советует России обращаться в суд
17:21, 14 января 2009Политика
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... если есть доказательства воровства газа
Украина не принимает никаких претензий по поводу задолженности за газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ в польском городе Висла.
В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина полностью рассчиталась за потребленный газ, а также газ, закачанный в подземные хранилища.
Президент также заявил, что Украина не принимает никаких обвинений в незаконном отборе газа, который проходил транзитом в Европу.
В.ЮЩЕНКО посоветовал тем, кто выдвигает подобные обвинения, обратиться в суд, если у них есть доказательства подобных фактов.
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