В Минюсте сообщили, что Украина ожидает от суда в Гааге запрета России финансировать терроризм на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Украины Павел Петренко после заседания правительства.

«Это будут интересные, сложные слушания (суд ООН по делу Украины против России, которые состоятся 6-9 марта - УНИАН). Но я убежден, что мы имеем очень сильную позицию, и за нами правда, и мы победим», - убежден министр.

«Украину будет представлять группа специалистов, и мы будем обсуждать те нарушения Конвенции о запрещении дискриминации, речь идет о крымских татарах и украинских гражданах в Крыму и на Донбассе и запрете финансирования терроризма», - добавил он.

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«Мы ставим вопрос о введении предыдущего решения суда, которое бы запретило России совершать те действия, которые они совершают по поддержке финансирования терроризма», - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН 16 января.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины.

Кроме того, Украина утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании дискриминации в отношении нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела судом по существу.

Публичные слушания по иску состоятся в Дворце мира в Гааге 6-9 марта.