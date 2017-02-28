В России увидели "подводные камни" в словах командующего ВМС Украины о разборке кораблей в Крыму на запчасти
Россия отрицает информацию о разборке украинских кораблей в оккупированном Крыму на запчасти.
В частности депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что российский флот в этом не нуждается, сообщает "РИА Новости".
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"Черноморский флот получает новые комплектующие для кораблей и не нуждается в украинских кораблях-донорах", - отметил он.
По мнению Белика, Украина заявлениями о разборке кораблей в оккупированном Крыму завуалированно просит Запад предоставить списанные корветы для пополнения своего флота.
Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что корабли ВМС Украины, которые остались в Крыму, используются россиянами как доноры для кораблей Черноморского флота Российской Федерации. В частности как доноры используются украинские корабли "Константин Ольшанский", "Тернополь" и "Луцк".