В России увидели "подводные камни" в словах командующего ВМС Украины о разборке кораблей в Крыму на запчасти

В частности депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик заявил, что российский флот в этом не нуждается, сообщает "РИА Новости".

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"Черноморский флот получает новые комплектующие для кораблей и не нуждается в украинских кораблях-донорах", - отметил он.

По мнению Белика, Украина заявлениями о разборке кораблей в оккупированном Крыму завуалированно просит Запад предоставить списанные корветы для пополнения своего флота.

Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что корабли ВМС Украины, которые остались в Крыму, используются россиянами как доноры для кораблей Черноморского флота Российской Федерации. В частности как доноры используются украинские корабли "Константин Ольшанский", "Тернополь" и "Луцк".