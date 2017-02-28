Командующий ВМС надеется вернуть захваченные в Крыму корабли через международные суды

Об этом командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал в интервью "5-му каналу", которое вышло в эфир 27 февраля.

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Таким образом он прокомментировал, есть ли еще шансы так или иначе вернуть из оккупированного Крыма захваченные Россией корабли Военно-Морских сил Украины "не в виде металлолома".

"К сожалению, там практически остался весь боевой состав кораблей, за исключением нашего флагмана СДК "Юрий Олефиренко". Были поданы нашим Министерством иностранных дел соответствующие иски, и недавно к нам приезжала целая группа из Министерства юстиции относительно подачи иска в международные суды. Все эти вопросы прорабатываются, и я уверен, что доведем до логического конца", - сказал вице-адмирал.

Также он сказал, что в 2014 году при выводе Военно-Морских сил из Крыма с началом российской аннексии вышло примерно 2400 человек, что составляет 25% от всего личного состава ВМС Украины.

Ранее Игорь Воронченко сообщил, что корабли Военно-морских сил Украины, которые остались в оккупированном Россией Крыму, разбирают на запчасти.