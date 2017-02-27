Der Spiegel: Олигарх, за которым охотится Америка

Об этом пишет Беньямин Биддер в статье "Олигарх, за которым охотится Америка", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Его имя знакомо лишь немногим. Даже в стране, где в эти дни решается судьба Дмитрия Фирташа. Но есть сумма, которая сразу же пояснит взрывоопасность его случая даже аутсайдерам в Австрии: 125 миллионов евро. Именно столько Фирташ, олигарх из Украины, выложил властям, чтобы остаться на свободе после первого ареста в 2014 году в Вене. Это был самый крупный залог в истории Республики Австрия.

Но на этой неделе 51-летний Фирташ все же потерял свою свободу. Миллиардера арестовали еще в здании Венского апелляционного суда. Ранее судья удовлетворил прошение о выдаче со стороны Соединенных Штатов. Там ФБР ведет расследование в отношении Фирташа по обвинению во взяточничестве.

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В связи с этим Апелляционный суд отменил судебное решение 2015 года. Тогда в суде первой инстанции судья отклонил прошение об экстрадиции. Международной сенсацией стала и формулировка его решения. Действия Вашингтона "политически мотивированные".

Даже несмотря на то, что суд во второй инстанции принял другое решение, в Вене, Киеве и Москве активно обсуждают возможность того, что Вашингтон воспользовался следователями ФБР, чтобы обезвредить противника в Украине. У Фирташа тесные связи с Москвой и значительное влияние в Украине.

В пользу этого говорит также настойчивость ФБР. Бюро объявило о связи с делом США, которое произошло на другой стороне земного шара. По заявлениям, Фирташ заплатил взятку в размере $ 18 млн чиновникам в Индии, чтобы получить там лицензии на добычу титана. Он хотел продавать металл американской авиакомпании "Boeing".

Почему Фирташ так мешает США

После распада Советского Союза Фирташ нажил состояние с помощью торговли природным газом. Основу он заложил посредством встречных сделок: он получал газ из Туркменистана, а взамен поставлял туда продукты питания. Еще большую прибыль он начал получать с 2004 года: тогда российская государственная компания "Газпром" включила в схему поставок газа в соседнюю Украину компанию с труднопроизносимым названием "РосУкрЭнерго" (РУЭ).

Компании приписывают роль "чёрной кассы". Она наполнялась следующим образом: РУЭ покупала дешевый газ из среднеазиатского Туркменистана. "Газпром" поставлял его до украинской границы. Одну часть – в то время еще по льготным тарифам – продавали в Украину. Но большая часть оказывалась на мировом рынке, по гораздо более высоким ценам. Компания-посредник РУЭ получала большую прибыль. "Газпром" и Фирташ контролировали 95 процентов акций РУЭ.

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В Киеве многие убеждены, что деньги РУЭ оказывались и в других карманах. Называют имена Виктора Ющенко (президент 2005-2010) и его свергнутого в 2014 году преемника Виктора Януковича. Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и противник Фирташа, назвала РУЭ "большой кормушкой, теневой кассой всех глав государств Украины".

Действительно ли Фирташ и "Газпром" делили деньги в Украине и помогали Москве заполучить влияние?

В Украине у Фирташа репутация не только бизнесмена, но и политического "кукловода". Он был одним из главных сторонников свергнутого Януковича. Украинские СМИ, как, например, популярный сайт "Украинская правда", предполагают, что около 30 депутатов Верховной Рады Украины до сих пор прислушиваются к олигарху. Они принадлежат к "Оппозиционному блоку", который состоит из членов бывшей "Партии регионов" Януковича.

Влияние Фирташа выходит за рамки этого. Ему принадлежат восемь телевизионных каналов. Среди них, "Интер", один из крупнейших каналов в стране. Фирташ руководит им вместе с экс-главой администрации Януковича.

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Влияние олигархов – и это особенность Украины – достигает даже других политических лагерей. Об этом свидетельствует стенограмма заявления Фирташа в первом процессе в Вене: "Еще в 2012 году мне было ясно, что Янукович не будет проводить реформы. Тогда я понял, что страна нуждается в сильном кандидате, который победит на выборах. И я нашел (экс-чемпиона мира по боксу Виталия) Кличко".

Партия Кличко "Удар" поддерживал Фирташ. После революции на Майдане олигарх даже убедил бывшего боксера снять свою кандидатуру на выборах в мае в пользу миллиардера Петра Порошенко. Сегодня Порошенко – президент. Фирташ уже тогда прочно осел в Вене. Для беседы он убедил Порошенко и Кличко приехать к нему. На встрече в Вене оба не слишком охотно разговаривали друг с другом.

США действительно преследуют Фирташа по политическим причинам?

В интервью, Фирташ удивлялся обвинениям из-за рубежа: он никогда за всю свою жизнь не был в США. Его ничто не связывает с Америкой. Тем не менее, олигарх не единственный, кому действия ФБР кажутся странными. Британская газета "The Guardian" получила доступ к электронной переписке между австрийскими органами и следователями США. Из писем видно, что американцы подали первый запрос о выдаче в октябре 2013 года. В то время протеже Фирташа, тогдашний президент Янукович, как раз встречался с президентом России Владимиром Путиным – и намекнул ему, что не собирается подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, по которому так долго велись переговоры.

Вскоре после этого Янукович принимал заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. Он даже пообещал ей подписать соглашение с ЕС. По данным "The Guardian", в одном из писем, которые приходили в Вену из ФБР, говорилось: с арестом Фирташа пока не нужно торопиться. Вместо этого, лучше "подождать более подходящего момента в будущем".

Фирташ пустил в ход все средства

С помощью выдачи Фирташа, США могли бы убить двух зайцев одним выстрелом. Миллиардер потеряет большую часть своего влияния в украинской политике, а Россия лишится сильного союзника в Киеве. Следователи полагают, что Фирташ мог бы сообщить им инсайдерскую информацию о денежных потоках между "Газпромом", олигархами и президентом России Владимиром Путиным. Они могут предложить ему сделку: сокращение наказания в обмен на компрометирующие материалы.

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В попытке организовать себе защиту, Фирташ пустил в ход все средства. В Германии, он обратился к частному детективу Кристине Вилкенинг. Вилкенинг, ранее неофициальный сотрудник Штази, получила более 400 000 евро. Она должна была отговорить ФБР от выдачи ордера на арест Фирташа, с помощью своих контактов с немецкой службой разведки и немецкой полицией. Но возникла проблема: в январе окружной суд города Шверин осудил Вилкенинг за взяточничество и приговорил к лишению свободы на срок два года и три месяца.

Борьба за Фирташа продолжается. В Украине ходят слухи, что в США за него может заступиться старый знакомый в Белом доме: политический консультант Пол Манафорт. Он был советником Виктора Януковича несколько лет назад – и главой кампании Дональда Трампа в 2016 году. Тем не менее, в августе ему пришлось покинуть этот пост. В Украине появились документы, согласно которым Манафорт получил $ 12,7 млн ​​- наличными.

В пятницу Фирташ одержал частичную юридическую победу. Региональный суд Вены снова отменил решение о задержании. До принятия решения о его экстрадиции олигарх может оставаться на свободе.

Последнее слово теперь за политикой. Согласно законодательству Австрии, решение об экстрадиции олигарха теперь будет принимать министр юстиции.