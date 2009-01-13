Ющенко и Медведев создадут комиссию, которая расставит точки над і
16:32, 13 января 2009Политика
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"Мир и Европа должны знать правду"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО договорился с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о создании совместной комиссии по выяснению ситуации с транспортировкой российского газа через территорию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины сообщил на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, комиссия должна поставить все точки над “і” и выяснить, что произошло с 1 по 7 января.
«Мир и Европа должны знать правду, кто не выполнил обязательства», - добавил В.ЮЩЕНКО.
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