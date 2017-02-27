Автор "плана" сдачи Крыма отрицает, что кураторами его "мирных инициатив" были Сурков, Бойко и Левочкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу того, что озвученный им «план» якобы курировался Левочкиным, Бойко и Сурковым.

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«Я официально заявляю, что ни с кем из вышеназванных персонажей... А что касается господина Суркова – я никогда в жизни не встречался», – сказал депутат и добавил, что, конечно, он знаком с Бойко и Левочкиным.

«Я официально заявляю, что ни Бойко, ни господин Левочкин не имеют никакого отношения к моим мирным инициативам. Я никогда с ними по этому поводу не встречался и не обсуждал», – отметил Артеменко.

На уточнение, с кем из российской стороны Артеменко обсуждал свой «план», Артеменко подчеркнул, что «ни с кем из руководства, из представителей Российской Федерации мои мирные инициативы... я обсуждал только в Соединенных Штатах Америки, только в Украине: с обществом, со своими коллегами, народными депутатами, со своими помощниками, друзьями, своими союзниками».

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Крымская прокуратура открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.