Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины для борьбы с пропагандой РФ

Документ вступает в силу со дня его опубликования, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации.

Целью Доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. Его правовой основой является Конституция Украины, законы Украины, Стратегия национальной безопасности Украины, утвержденная указом президента от 26 мая 2015 года №287, а также международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Для реализации Доктрины СНБО должен осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере.

Отмечается, что, «несмотря на особые условия и ведение против нашего государства агрессивной информационной войны не только на ее территории, но и в мире, обеспечение реализации Доктрины возможно только при условии надлежащей координации мероприятий, осуществляемых всеми государственными органами. Совет нацбезопасности также будет определять ключевые мероприятия, в соответствии с положениями документа».

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Кабинет министров Украины будет обеспечивать осуществление информационной политики государства, финансирование программ, связанных с информбезопасностью, направлять и координировать работу министерств, других органов исполнительной власти в этой сфере.

На Министерство информационной политики Украины возлагаются организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине. Мининформполитики также будет осуществлять мониторинг угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере.

Кроме того, министерство должно формировать текущие приоритеты государственной информационной политики и осуществлять контроль их реализации, координировать деятельность центральных и местных органов исполнительной власти в сфере обеспечения информационного суверенитета Украины, правительственных коммуникаций, кризисных коммуникаций, в частности во время проведения антитеррористической операции и в особый период.

Также на Мининформполитики возлагается задача выработки и внедрения стратегии информационного обеспечения процесса освобождения и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, Министерство информполитики должно способствовать Министерству иностранных дел Украины в донесении и представлении официальной позиции Украины в иностранных средствах массовой информации.

Доктриной также возлагается ряд задач на Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Службу безопасности Украины, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы, Национальный институт стратегических исследований.

Участие в обеспечениизащиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора; разработке приоритетов и стимулов развития украинского кино, телевизионного контента, книгопечатания, в частности по освещению героического сопротивления украинского народа российской агрессии также будут принимать Министерство культуры Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины в соответствии с их компетенцией.