У России нет правовых оснований расследовать события 26 февраля возле Верховного Совета Крыма - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время презентации в кулуарах парламента Доклада международной экспертной группы о событиях 26 февраля 2014 года перед зданием ВС Крыма.

"Наша группа пришла к однозначному выводу, что расследование этих событий должна проводить не Российская Федерация. Безусловно, у них нет никаких правовых оснований на сегодняшний день расследовать, фактически, это дело. Это расследование должны проводить украинские правоохранительные органы", - сказала она.

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В свою очередь, юрист, эксперт по вопросам свободы мирных собраний (Украина-Беларусь) Владимир Яворский отметил, что "Украина должна провести также расследование этой ситуации".

"Поскольку в этот день, в принципе, еще она осуществляла, по нашему разумению, полный правовой контроль за этой территорией. И она, соответственно, должна расследовать эти правонарушения, которые совершались", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Яворского, должно быть проведено расследование действий правоохранительных органов. "Если бы действия правоохранителей были своевременными и профессиональными, то двух третей негативных последствий, которые возникли в этот день, можно было бы избежать", - убежден эксперт.

Он подчеркнул, что "главным фактором, практически, который способствовал насилию в этот день, были не вполне организованные действия работников милиции, которые... должны были разделять демонстрантов, противников демонстрантов, они должны изолировать людей, которые совершают правонарушения".

Комментируя те события, в частности, гибель людей, он отметил, что на сегодняшний день "четко даже не понятны причины гибели этих двух людей: это были умышленные телесные повреждения, или это несчастные случаи, которые произошли из-за того, что милиция не обеспечила, не провела границу между участниками демонстраций и не обеспечила того, чтобы не было этой давки, которая привела к трагическим последствиям".

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"Очень важна квалификация действий в этом случае. Российские правоохранители это толкуют как массовые беспорядки... Мы, не имея существенных законодательных различий в Украине и в России в вопросе массовых беспорядков, можем четко указать, почему эти действия нельзя квалифицировать как массовые беспорядки", - сказал эксперт.

В частности, отметил он, массовые беспорядки требуют определенной организации, а такого на сегодняшний день не установлено. Кроме того, добавил Яворский, о "массовости" говорить сложно, ведь в деле "обвиняются лишь 9 человек". Так, по его словам, здесь можно говорить лишь об отдельных правонарушениях, связанных с причинением телесных повреждений.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.