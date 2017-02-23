У России нет правовых оснований расследовать события 26 февраля возле Верховного Совета Крыма - эксперт
Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова заявляет, что Российская Федерация не имеет никаких правовых оснований проводить расследование событий, произошедших перед зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым 26 февраля 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время презентации в кулуарах парламента Доклада международной экспертной группы о событиях 26 февраля 2014 года перед зданием ВС Крыма.
"Наша группа пришла к однозначному выводу, что расследование этих событий должна проводить не Российская Федерация. Безусловно, у них нет никаких правовых оснований на сегодняшний день расследовать, фактически, это дело. Это расследование должны проводить украинские правоохранительные органы", - сказала она.
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В свою очередь, юрист, эксперт по вопросам свободы мирных собраний (Украина-Беларусь) Владимир Яворский отметил, что "Украина должна провести также расследование этой ситуации".
"Поскольку в этот день, в принципе, еще она осуществляла, по нашему разумению, полный правовой контроль за этой территорией. И она, соответственно, должна расследовать эти правонарушения, которые совершались", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Яворского, должно быть проведено расследование действий правоохранительных органов. "Если бы действия правоохранителей были своевременными и профессиональными, то двух третей негативных последствий, которые возникли в этот день, можно было бы избежать", - убежден эксперт.
Он подчеркнул, что "главным фактором, практически, который способствовал насилию в этот день, были не вполне организованные действия работников милиции, которые... должны были разделять демонстрантов, противников демонстрантов, они должны изолировать людей, которые совершают правонарушения".
Комментируя те события, в частности, гибель людей, он отметил, что на сегодняшний день "четко даже не понятны причины гибели этих двух людей: это были умышленные телесные повреждения, или это несчастные случаи, которые произошли из-за того, что милиция не обеспечила, не провела границу между участниками демонстраций и не обеспечила того, чтобы не было этой давки, которая привела к трагическим последствиям".
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"Очень важна квалификация действий в этом случае. Российские правоохранители это толкуют как массовые беспорядки... Мы, не имея существенных законодательных различий в Украине и в России в вопросе массовых беспорядков, можем четко указать, почему эти действия нельзя квалифицировать как массовые беспорядки", - сказал эксперт.
В частности, отметил он, массовые беспорядки требуют определенной организации, а такого на сегодняшний день не установлено. Кроме того, добавил Яворский, о "массовости" говорить сложно, ведь в деле "обвиняются лишь 9 человек". Так, по его словам, здесь можно говорить лишь об отдельных правонарушениях, связанных с причинением телесных повреждений.
Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.