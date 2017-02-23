ВР приняла в первом чтении изменения в УПК, которые позволят начать суд над Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№5610) проголосовали 233 народных депутата из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в Уголовном процессуальном кодексе Украины устанавливается, что в случае наличия информации о пребывании лица за пределами Украины повестка такому лицу направляется по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательно публикуется в официальных печатных изданиях: "Голос України", "Урядовий кур’єр" и на официальном веб-сайте органа, осуществляющего досудебное расследование.

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В таком случае лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки о вызове с момента ее опубликования в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения.

Кроме того, вносятся изменения сроков действия определения о разрешении на задержание с целью привода. Так, оно теряет законную силу с момента добровольной явки подозреваемого к следственному судье, а обвиняемого в суд, о чем следственный судья, суд уведомляет прокурора. Ранее в этом пункте говорилось об окончании срока действия определения, указанного в нем, или окончания 6 месяцев с даты вынесения определения, в котором не указан срок его действия.

Также устанавливается, что совокупный срок содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого во время досудебного расследования не должен превышать 18 месяцев - в особо сложном уголовном производстве в отношении особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой или преступной организацией, или террористической группой, или террористической организацией.

Если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или он находится за пределами Украины и не является на вызов следователя, при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, следователь, прокурор объявляет его розыск.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко призвал ВР принять сегодня в целом законопроект, касающийся заочного правосудия.

По его словам, принятие соответствующих изменений в УПК позволит 10 марта начать суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.