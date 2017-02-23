Одним из фигурантов "похищения" Гончаренко оказался экс-украинский военный, который получил гражданство РФ

Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко в комментарии телеканалу NewsOne.

«Один из фигурантов дела - бывший военнослужащий. У него, кроме украинского паспорта, обнаружен новый российский. То есть, у нас четко прослеживается, какая и с кем у них связь», - сказал Жученко.

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что в Одессе похитили народного депутата от «БПП» Гончаренко.

Позже в прокуратуре Одесской области заявили о задержании преступной группировки, которая планировала похищение и увечья Гончаренко.

По словам прокурора Одесской области, организатором похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев, который является родственником одного из погибших во время событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов.

Как заявил прокурор, этот депутат лично планировал похищение Гончаренко за его проукраинскую деятельность в регионе. Злоумышленники намеревались нанести Гончаренко тяжкие телесные повреждения - обезобразить лицо кислотой и раздробить молотком суставы на коленях. При этом Жученко обратил внимание на тот факт, что увечья Гончаренко хотел нанести именно депутат райсовета Кушнарев.

Прокурор подчеркнул, что Кушнареву уже подписано и вручено подозрение.