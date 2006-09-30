Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил львовян по случаю 750-летия основания города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, глава правительства отметил, что Львов – один из красивейших городов Европы, который ярко выделяется среди других своей самобытной архитектурой, памятниками истории и культуры. «Недаром его называют симфонией, воплощенной в камне», добавил премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня Львов – это современный город, в котором свято оберегаются исторические традиции и постоянно пополняется сокровищница культурного и художественного достояния.

«Каждый, кто хоть раз побывал в городе Льва, навсегда запомнит его неповторимость, привлекающую красоту, щедрость и доброжелательность львовян», уверен премьер.

«Пусть этот праздник еще раз продемонстрирует сплоченность городской общины, яркие народные таланты, подтвердит неугасающее стремление украинцев к вечным идеалам Красоты и Добра», говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех жителей Львова – самоотверженных и ответственных профессионалов, чутких и искренних людей за повседневный кропотливый труд, старательность и настойчивость, умение беречь и приумножать традиции.