Посол в Австрии рассказал подробности о задержании Фирташа: "Появились отягчающие обстоятельства" (видео)

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«Запрос Испании был уже длительное время направлен, но в пятницу поступили какие-то отягчающие обстоятельства, которые были предоставлены суду. И было принято решение его арестовать», - пояснил Щерба.

По его данным, теперь министр юстиции Австрии должен решить, в какую страну экстрадировать Дмитрия Фирташа.

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«Надо, наверное, обращаться к австрийским юристам. Но понимание заключается в том, что существуют два запроса - из Испании, из США. И министр юстиции должен принять решение, какому из этих запросов предоставить приоритет», - рассказал Александр Щерба.

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Украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа задержали в столице Австрии Вене по европейскому ордеру на арест по новому делу, связанному с обвинениями из Испании.

Задержание произошло через несколько минут после того, как Фирташ вышел из зала суда, который разрешил его экстрадицию в Соединенные Штаты Америки.