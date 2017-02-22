Посол в Австрии рассказал подробности о задержании Фирташа: "Появились отягчающие обстоятельства" (видео)
Запрос из Испании на задержание украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа у австрийцев был уже давно, но на прошлой неделе поступили дополнительные данные, и поэтому его задержали.
Об этом в эфире Радио Свобода рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.
«Запрос Испании был уже длительное время направлен, но в пятницу поступили какие-то отягчающие обстоятельства, которые были предоставлены суду. И было принято решение его арестовать», - пояснил Щерба.
По его данным, теперь министр юстиции Австрии должен решить, в какую страну экстрадировать Дмитрия Фирташа.
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«Надо, наверное, обращаться к австрийским юристам. Но понимание заключается в том, что существуют два запроса - из Испании, из США. И министр юстиции должен принять решение, какому из этих запросов предоставить приоритет», - рассказал Александр Щерба.
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Украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа задержали в столице Австрии Вене по европейскому ордеру на арест по новому делу, связанному с обвинениями из Испании.
Задержание произошло через несколько минут после того, как Фирташ вышел из зала суда, который разрешил его экстрадицию в Соединенные Штаты Америки.