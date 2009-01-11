Тимошенко: Украина будет рассчитываться, когда будут контракты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина будет рассчитываться за технологический газ из РФ после подписания контракта на поставку и транзит газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ по итогам переговоров в Киеве, которые завершились в ночь с субботы на воскресенье.

«Пока не подписаны соглашения, я думаю, нужно будет подождать. И как только будут подписаны эти соглашения, Украина рассчитается за технический газ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что по существующим расчетам, Украина с 1 января 2009 года использовала собственный технологический газ для прокачки природного газа в Европу. «По сегодняшним расчетам этот объем превышает 70 млн. кубических метров газа, которые Украина отдала, чтобы стабилизировать транзит», - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что для осуществления стабильного транзита газа Россия должна обеспечить Украину технологическим газом.