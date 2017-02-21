"Под прицелами НАТОвских дул дипломат свою линию гнул": Лавров вспомнил свой стихотворный "шедевр" о Чуркине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на смерть постпреда России в ООН Виталия Чуркина и вспомнил их общее прошлое на дипломатической службе. Заявление Лаврова появилось на странице МИД РФ в Facebook.

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"Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов", - заявил Лавров.

Стихи Чуркину он посвятил, когда тот встречал свой 42-й день рожденья в Сараево.

Приводим полный текст стихотворения Сергея Лаврова.

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши (в то время спецпредставитель ООН на Балканах – ред.) раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента –

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Нью-Йоркескончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации МИД РФ, замглавы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.