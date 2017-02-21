"Под прицелами НАТОвских дул дипломат свою линию гнул": Лавров вспомнил свой стихотворный "шедевр" о Чуркине
Действующий глава МИД РФ Сергей Лавров посвятил Виталию Чуркину это стихотворение в его 42-ой день рождения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на смерть постпреда России в ООН Виталия Чуркина и вспомнил их общее прошлое на дипломатической службе. Заявление Лаврова появилось на странице МИД РФ в Facebook.
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"Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он - Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов", - заявил Лавров.
Стихи Чуркину он посвятил, когда тот встречал свой 42-й день рожденья в Сараево.
Приводим полный текст стихотворения Сергея Лаврова.
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши (в то время спецпредставитель ООН на Балканах – ред.) раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента –
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Нью-Йоркескончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Чуркин находился на дипломатической службе с 1974 года. В 90-е годы он был начальником управления информации МИД РФ, замглавы ведомства, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бельгии и Канаде. Он занимал пост постоянного представителя России при ООН и в Совете безопасности с 8 апреля 2006 года.