Грицак поручил разыскать координатора "Белого молота" Горанина

Председатель СБУ Василий Грицак поручил принять все необходимые меры для розыска координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

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"Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина. Глава СБУ поручил принять все необходимые меры для розыска Горанина", - написала она.

По данным ряда СМИ, в "Белом молоте" заявили о похищении Горанина.