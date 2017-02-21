Грицак поручил разыскать координатора "Белого молота" Горанина
14:58, 21 февраля 2017Политика
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В СБУ подчеркнули, что ведомство не задерживало Горанина.
Грицак поручил принять все необходимые меры для розыска Гораніна / crime.in.ua
Председатель СБУ Василий Грицак поручил принять все необходимые меры для розыска координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.
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"Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина. Глава СБУ поручил принять все необходимые меры для розыска Горанина", - написала она.
По данным ряда СМИ, в "Белом молоте" заявили о похищении Горанина.
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