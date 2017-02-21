"Такие действия подрывают усилия по урегулированию кризиса в Украине" - ОБСЕ о признании Россией "паспортов Л/ДНР"

Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

"Руководство ОБСЕ выражает глубокую обеспокоенность по поводу этого мероприятия, принимаемого Российской Федерацией. На наш взгляд, этот указ противоречит задачам, которые призваны урегулировать ситуацию на востоке Украины", - цитируются в ней слова австрийского руководства организации.

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ОБСЕ также отмечает, что документы, выданные на суверенной территории Украины, могут быть действительными лишь при условии, если они выпущены международно признанными институтами.

"В то время как ОБСЕ поддерживает усилия по нормализации положения людей, которые живут на Донбассе, и поощряет увеличение свободы их передвижения, организация предупреждает, что это должно быть сделано в полном соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ, а также с Минскими соглашениями. Односторонние действия подрывают усилия по урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что указ Путина о признании «паспортов» боевиков «ДНР» и «ЛНР» является выравниванием ситуации «де-юре», которое не нарушает Минские соглашения.