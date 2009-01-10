Тимошенко: газовых посредников между Украиной и Россией не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Украина и Россия подпишут прямые контракты на поставку и транзит газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Киеве журналистам после завершения переговоров с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Никаких посредников между Украиной и Россией по поставке природного газа в Украину не будет. Хватит коррупции в этой сфере, хватит непрозрачности и хватит нестабильности. И поэтому после того, как мы выясним подходы к формированию цен на газ и на транзит, контракты будут подписаны прямые – между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН (Кто-то в Украине стремится сохранить газовых посредников, За "газовым конфликтом" стоит попытка вернуть посредников), вопрос об угрозе возврата посредников за последние дни поднимали как росийские, так и украинские официальные лица.

Справка УНИАН. С 2006 года компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) была эксклюзивным поставщиком газа к Украине, реализовывая его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.