США и впредь будут требовать от России уважения к Минским договоренностям - Белый дом

Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе после завершения встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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Пенс снова подчеркнул, что в отношении Украины США будут продолжать считать Россию «ответственной» и требовать, чтобы она уважала Минские договоренности, «начиная с деэскалации насилия на востоке Украины».

«Мы призываем обе стороны соблюдать договоренности о прекращении огня, которое должно начаться сегодня, и в интересах мира и невинных человеческих жизней мы надеемся и молимся, что это прекращение огня будет соблюдено», – заявил вице-президент США.

Вместе с тем, американский чиновник отметил, что в Вашингтоне будут «искать новые пути для новой совместной подоплеки с Россией, которые, как верит президент Трамп, могут быть найдены».

«Мы должны надежно стоять на защите суверенитета и территориальной целостности государств в Европе. При попытках России перерисовать международные границы силой, мы будем поддерживать Польшу и страны Балтии, усиливая наше присутствие с помощью НАТО», – подчеркнул Пенс.