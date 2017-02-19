В США поняли, что россияне не меняются – экс-генсек НАТО

Кроме того, он считает, что и Брюсселю, и Вашингтону следует уделять больше внимания и ресурсов реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе, передает DW.

"Нормандский формат - лучшее, что у нас сейчас есть. Я хотел бы большего привлечения американцев к "Минску" и к нормандскому формату (...) И ЕС, и США должны работать больше с реализацией Минских соглашений", - отметил Расмуссен.

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Он также прокомментировал заявления вице-президента США Майка Пенса. По его мнению, слова о том, что "Россия ответит за свои действия в Украине", - "очень четкое заявление". Расмуссен отметил, что администрация президента Дональда Трампа повторит путь предшественников, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Они пытались перезагрузить отношения с Россией, сказал экс-генсек НАТО, однако поняли, что "россияне все равно не меняются".