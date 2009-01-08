Украина говорит "протокол подписан", Россия говорит "нет"

В Брюсселе подписан протокол между Европейской Комиссией и Украиной о присутствии европейских наблюдателей на объектах газотранспортной системы Украины, обеспечивающих транзит газа через украинскую территорию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на Уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, который находится в Брюсселе.

Протокол подписан во исполнение договоренностей, достигнутых Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с руководством Европейской Комиссии и руководством Чешской Республики, председательствующей в ЕС.

Как сообщил Б.СОКОЛОВСКИЙ, украинская делегация, исходя из договоренности Президента Украины с Президентом РФ, также предложила европейской стороне направить наблюдателей в Россию с целью их присутствия на российских газовых объектах, которые поставляют газ в Украину и, в первую очередь, газоизмерительных станциях. Европейская сторона выразила заинтересованность в этом вопросе и пообещала как можно скорее проработать его с Российской Федерацией, отметил Уполномоченный Президента Украины.

Однако глава Газпрома Алексей Миллер на пресс-конференции в Брюсселе, как передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters, заявил, что Украина отказалась подписать протокол о создании системы международного мониторинга транзита российского газа через ее территорию. Он также отметил, что у сторон был "отличный шанс" возобновить поставки газа, однако "этого не случилось".