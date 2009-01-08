ХАМАС отверг план мирного урегулирования в секторе Газа

ХАМАС отверг египетскую инициативу по прекращению огня в Газе.

Как сообщает израильский сайт “Isra.com”, в заявлении, опубликованном сегодня лидерами ХАМАСа и других палестинских группировок, находящимися в Дамаске, говорится, что египетская инициатива не является справедливой и честной и за ней скрывается единственное стремление – остановить действия палестинского сопротивления. В заявлении также отмечается, что инициатива не учитывает требования и условия ХАМАСа.

Заявление подписано руководителями ХАМАСа, «Исламского джихада» и «Народного фронта освобождения Палестины».

Палестинские группировки выразили решительное несогласие с тем пунктом инициативы, который предлагает создать международный механизм по пресечению доставки в Газу оружия и боеприпасов. По мнению ХАМАСа и его соратников, этот механизм «подвергает опасности будущее палестинского сопротивления».