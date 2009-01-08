Меркель нашла способ контролировать транзит российского газа

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ предложила премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ создать комитет для контроля за транзитом российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР после встречи с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПЁТТЕРИНГОМ.

«Мы полностью поддерживаем эту инициативу», - сказал он.

По его словам, «Газпром» уже направил предложения войти в состав комитета европейским газовым компаниям – потребителям российского газа.

«На этот час получено подтверждение от 10 компаний», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что в состав комитета войдут представители Министерств энергетики России и Украины, а также представители Еврокомиссии.