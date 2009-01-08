Криль: у экономического и политического кризиса - одна история болезни

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ настаивает на необходимости принятия закона об открытых избирательных списках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам И.КРИЛЯ, «экономический и политический кризис имеют одну историю болезни - неэффективность и безответственность государственной власти. И для того, чтобы вылечить государственный механизм, в 2009 году необходимо, прежде всего, изменить избирательное законодательство».

Как отметил депутат, в 2008 году Верховная Рада фактически не работала, и это привело к тому, что на протяжении года не принимались важные законопроекты, и парламент оказался не готов к вызовам экономического кризиса. “В 2009 году мы должны изменить ситуацию и для этого принять закон об открытых избирательных списках», - отметил лидер “Единого Центра”.

По его убеждению, это позволит существенно обновить состав депутатского корпуса, ослабить партийную диктатуру и заставить депутатов быть ответственными перед избирателями.

«Депутат, который отвечает за свои действия перед избирателем, а не партийным вождем, намного эффективнее работает во ВР», - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, система открытых избирательных списков уже свыше ста лет эффективно работает в США и Великобритании. Этим путем пошли Польша, Чехия, Латвия, другие европейские государства. “Если подобные изменения произойдут в Украине – следующий парламент будет намного лучше предыдущего», - подытожил И.КРИЛЬ.